Ceesay ricorda il gol contro l’Inter e le grandi emozioni provate in quel momento tra ricordi calcistici e racconti dell’ex leccese

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Pianeta Lecce‘ l’ex giallorosso Ceesay ha parlato di cosa abbia rappresentato il gol all’Inter

LE PAROLE – «Il gol con l’Inter non lo dimenticherò mai veramente. La salvezza a Monza fu davvero emozionante, sono accadute tante cose dentro 90 minuti: era il nostro giorno, Falcone fece una parata incredibile. A Lecce ho dato il massimo, ho rispettato la maglia e devo ringraziare tutti per avermi permesso di giocare in Serie A»

L’articolo Ceesay ricorda il gol contro l’Inter: «Non lo dimenticherò mai» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG