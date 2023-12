Il giornalista Marco Bucciantini ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A tra Inter e Juve: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, Marco Bucciantini ha parlato in questo modo della lotta scudetto tra Juve ed Inter.

LE PAROLE – «La Juventus sta avendo un grandissimo rendimento di squadra. Allegri ha un reparto di centrocampo dove erano in difficoltà e hanno perso Pogba e Fagioli per tutta la stagione. Mentre in attacco è più facile. La Juventus competerà per tutto quello che succede dietro l’Inter che può stare sopra questo campionato. Il Napoli a gennaio dell’anno scorso perse con l’Inter e poi chiuse il campionato. L’Inter deve essere brava a gestire, ma lo scudetto è suo, poi che qualcuno glielo vada a prendere è difficile. Milan e Napoli sono più convincenti della Juventus ma sono state molto discontinue».

L’articolo Bucciantini non ha dubbi: «L’Inter deve essere brava a gestire ma lo scudetto è suo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG