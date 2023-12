Potrebbero essere due i colpi di calciomercato piazzati dall’Inter a gennaio: priorità all’esterno destro, con Buchanan in pole

Comincia a prendere forma il calciomercato Inter della prossima sessione invernale, con i nerazzurri che sono alla caccia di un nuovo esterno destro dopo il problema sopraggiunto a Juan Cuadrado (il quale si opera oggi in Finlandia): la prima scelta della società è Tajon Buchanan. Occhi sull’esterno dunque, ma l’idea del club di Viale della Liberazione è quella di piazzare ben due colpi a gennaio. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

I dirigenti vogliono regalare anche un nuovo attaccante a Simone Inzaghi, dato che né Sanchez né Arnautovic danno garanzie. Intanto per l’esterno del Club Bruges, i nerazzurri hanno sul tavolo ottime relazioni: c’è soltanto lui in prima fila. Secondo la rosea sarebbero da escludere le varie piste che portavano ad un esterno in arrivo dal campionato italiano: si guarda solo all’estero. Il canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e l’operazione non sarebbe così low cost: l’idea è quella di anticipare a gennaio l’affare che si potrebbe fare in estate, sulla falsa riga di quanto fatto due anni fa con Gosens. L’alternativa porta a Tiago Djalo, con Matteo Darmian che, in tal caso, si piazzerebbe stabilmente come quinto di centrocampo.

L’articolo Buchanan Inter, parte l’assalto… e si pensa anche ad una punta: la situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG