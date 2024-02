Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, noto tifoso nerazzurro, ha commentato così la vittoria dell’Inter sulla Juve

Intervenuto in conferenza stampa, Amadeus, noto tifoso interista e direttore artistico del Festival di Sanremo che prenderà il via domani, ha commentato così Inter Juve.

SU INTER JUVE – «Sono molto interista, ieri ero molto agitato e dopo la partita ho fatto fatica ad addormentarmi per la felicità. Sono più in tensione per l’Inter che per il Festival di Sanremo».

