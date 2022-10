A DAZN parla così Massimo Ambrosini l’ex calciatore che commenta la vittoria nel finale del Milan contro l’Empoli.

Sono queste le parole di Massimo Ambrosini, ex giocatore dei rossoneri che ha parlato a DAZN della vittoria del Milan: “Il Milan ha vinto una partita di cui magari ci si ricorderà a fine stagione. Ha sfruttiamo errori imperdonabili della difesa dell’Empoli, ma ha voluto fortemente questa vittoria. Il Milan ha avuto una grande reazione dopo l’1-1, è una squadra che si ribella al risultato. Si è voluto riprendere i tre punti. Sono punti pesanti che potrebbero essere importanti in futuro“.

sede Milan

Conclude così su De Ketelaere: “Secondo me a destra potrebbe fare bene per le caratteristiche che ha. Mi dà la sensazione che è un ragazzo che si sta applicando molto in fase difensiva e questo gli toglie un po’ di spensieratezza quando ha la palla al piede“.

