L’ex rossonero, Alessandro Matri parla a DAZN del Milan dopo la vittoria contro l’Empoli nel finale di partita.

Sono queste le parole di Alessandro Matri, l’ex giocatore rossonero parla a DAZN della partita del Milan vinta allo scadere contro l’Empoli: “Il Milan ha avuto diverse occasioni, ma non ha segnato. E per poco non la pareggi. La reazione c’è stata subito. Pioli è bravo a non far pesare le assenze, tutti si sentono importanti“.

Rafael Leao

Conclude così su Leao: “Leao ha fatto una grande giocata sul gol di Rebic, poi ha fatto anche gol. Sta prendendo più sicurezza anche davanti alla porta. E’ consapevole che sta diventando un giocatore di un’altra categoria“.

Caressa a Sky Sport parla così del livello della Serie A: “Ci sono dei giocatori che stanno alzando il livello del nostro campionato e ne cito tre: Leao, Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic, il quale, secondo me, è dopo De Bruyne il miglior centrocampista in circolazione“.

