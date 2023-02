Sono queste le parole di Massimo Ambrosini, ecco cosa dice l’ex mediano rossonero alla Gazzetta dello Sport sul Milan.

Ecco cosa dice Massimo Ambrosini, l’ex mediano del Milan parla alla Gazzetta dello Sport proprio dei rossoneri: “Per il percorso degli ultimi due anni in Europa, una vera gavetta, il Milan meriterebbe di andare avanti e di rimettere la testa nella cerchia dell’elite, la stagione cambierebbe colore. Dalla bella prova con l’Atalanta sono arrivati ottimi segnali: la squadra è cresciuta atleticamente e interpreta il nuovo modulo aggiungendo ogni volta un tassello delle ‘vecchie’ caratteristiche. È solida, organizzata, ha più soluzioni in avanti, come succedeva fino a novembre“.

Trevisani a Pressing: “La difesa a tre non è un’abitudine al Milan, ma con questa difesa è tornato ad essere una squadra con delle certezze, ha recuperato Thiaw ed ha raggiunto gli ultimi risultati positivi senza Bennacer. Molte formazioni giocano a tre, ma la squadra che sta dominando il campionato, il Napoli, gioca a quattro. Nel calcio gioca bene chi gioca a quattro“.

