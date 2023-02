Sono queste le parole dell’attaccante Rafael Leao, il giocatore del Milan parla così durante l’apertura del negozio di scarpe Kick Game.

Ecco le parole di Rafael Leao, ecco cosa dice il calciatore del Milan durante l’apertura del negozio di scarpe Kick Game a Milano, l’intervista è ricercabile su Youtube, così le parole come riferite da milannews.it: “Abbiamo giocato contro il Tottenham e abbiamo vinto la gara di andata. La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra (ride, ndr). Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più”.

Marchegiani ex portiere parla a Sky Calcio Club di De Ketelaere: “De Ketelaere è un giocatore in difficoltà, è giusto che il Milan lo protegga dalle critiche. Durante le prime partite sembrava avesse messo in campo le sue caratteristiche. Non è un caso che Ibrahimovic dica di aspettarlo”.

