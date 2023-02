L’ex giocatore Simone Braglia parla così a TMW Radio del Milan, ecco cosa dice durante la trasmissione Maracanà.

Sono queste le parole di Simone Braglia, ecco cosa dice a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà sul Milan: “Alcune figure nello spogliatoio sono fondamentali, soprattutto a livello mentale. Il Milan è una squadra ancora poco matura per certi traguardi, l’esperienza di Ibra può essere favorevole. Il Milan è ancora grezzo e lo scorso anno ha vinto per meriti suoi ma soprattutto per i demeriti dell’Inter“.

Conclude così: “Il top Thiaw e il ritrovato Maignan, che si è ripreso il Milan e la leadership. Flop Inzaghi, anche dal punto di vista tecnico. La spiegazione di un’Inter così involuta è dovuto al fatto che non c’è un tecnico all’altezza. Lautaro? La sua risposta a Marocchi è il sintomo di un senso di presunzione che c’è in quella squadra”.

