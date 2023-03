Sono queste le parole di Dean Huijsen, il giovane della Next Gen Juve andrà in prima squadra il prossimo anno.

Ecco le parole di Huijsen, il giovane centrale difensivo della Next Gen Juve andrà in first team, ecco cosa dice al portale olandese Voetbalzone: “Ho avuto la possibilità di marcare Dybala, Vlahovic, Chiesa e Morata. Devo dire che è stata piuttosto dura. de Ligt? Ho pensato fosse un peccato il suo passaggio al Bayern Monaco, mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Se mi mette pressione essere considerato il nuovo de Ligt? Assolutamente no. Matthijs è un ottimo calciatore, non posso lamentarmi. Se potessi rubargli una cosa, sarebbe la sua forza: ha un fisico fuori dal normale“.

Conclude così: “Gol contro il Foggia? In U17 e U19 tiravo i rigori, circa due settimane fa ho segnato però dalla distanza e quel gol è diventato abbastanza virale. Rinnovo con la Juventus? Non ho ancora firmato, ma abbiamo già stabilito una data per farlo. Futuro? L’intenzione è che io possa passare in Prima Squadra la prossima stagione, oppure che venga prestato a un club di Serie A o Serie B. Penso non abbia senso cambiare squadra, la Juventus ha un piano chiaro per il mio passaggio in Prima Squadra“.

