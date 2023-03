La Juventus immette ancora altri giovani all’interno della squadra, vediamo la situazione aggiornata attuale.

Enzo Barrenechea è un nuovo giocatore della prima squadra della Juventus. Il giovane argentino come annunciato da Allegri, fa ora parte del roster della prima squadra. Chi ne fa le spese, è senza dubbio Leandro Paredes, sempre più lontano dal campo e dalla maglia bianconera. Ma veniamo alla situazione generale, se Fagioli è oramai un titolare bianconero, Miretti deve fare lo step finale, ad oggi è saldo comunque nella rosa dei centrocampisti. Ma deve sbloccarsi nella zona reti, per renderlo completo.

Iling è stabile come prima alternativa di Kostic, ma serve ancora dell’allenamento sui movimenti difensivi e offensivi per renderlo totalmente affidabile. La sua stabilità in prima squadra, non è minimamente in discussione. L’unico vero giocatore che ne sta facendo le spese è Soulé, zero assist e zero reti pesano come un macigno per quello che doveva crescere dietro Angel Di Maria. Nella prossima stagione Huijsen salirà in prima squadra, a farne le spese sarà uno tra Alex Sandro, Rugani e Gatti. Con Bonucci che andrà per il suo ultimo anno di contratto. A breve in Next Gen ci sarà l’ingresso in pianta stabile di Boende, Yildiz, Mancini, Turco e Hasa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG