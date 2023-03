Sono queste le parole di Carlo Nesti, il giornalista parla a Radio Sportiva dell’Inter, ecco cosa dice anche su Marotta.

Il giornalista Carlo Nesti, parlando a Radio Sportiva discute dell’Inter ma anche di uno dei suoi dirigenti principali, Beppe Marotta: “È un periodo non facile per Inzaghi anche perché la società, nel momento in cui c’è un grande dirigente come Marotta, è sempre una società protettiva verso i propri tecnici. Ma nell’ultima intervista Marotta non ha potuto non parlare della discontinuità della squadra rivolgendosi proprio a Inzaghi.“

Conclude così il giornalista: “Io lo reputo ancora un ottimo allenatore e all’altezza di un club come l’Inter. Anche se gli ultimi risultati non sono dalla sua parte. Ci si aspettava un’Inter diversa che potesse vendicare lo Scudetto perso lo scorso anno, ma ha trovato davanti a sé un Napoli straripante.”

