Massimo Ambrosini a Sky Sport parla dell’Inter e soprattutto del cambio Perisic con Gosens ora titolare e che garanzie da.

Queste le parole di Massimo Ambrosini a Sky Sport sull’Inter nel debutto vittorioso all’ultimo secondo contro il Lecce, ecco cosa ne pensa l’ex centrocampista anche di Gosens: “È stato deciso anche quando ha scelto la formazione, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries fuori dai titolari era una cosa che si aspettavano in pochi. Io penso che l’Inter abbia tematiche mentali da gestire, quanto successo l’anno scorso ha portato scorie.“

Robin Gosens

Continua l’ex calciatore: “Rimane tra le favorite per la sua rosa, però l’anno appoggiava tanto su Ivan Perisic e ora ha Robin Gosens è un altro calciatore: sa fare gol, deve farli per colmare il gap ma in questo momento non è al 100%. Per caratteristiche, comunque, non si avvicinerà mai a Perisic.” Conclude con queste parole.

