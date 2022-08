L’esperto di mercato Fabrizio Romano parla a SOS Fanta dell’Inter e soprattutto del match winner contro il Lecce Dumfries.

Ecco le parole dell’esperto di mercato Fabrizio Romano che a SOS Fanta parla di Dumfries e dell’Inter: “Inzaghi è stato chiaro e tutta l’Inter lo è da oltre un mese sul fronte uscite, nonostante in tanti abbiano dato per fatto Skriniar nelle scorse settimane. Per vendere i giocatori servono accordi. Il Chelsea a oggi offerte per Dumfries non ne ha fatte.”

Aggiunge il giornalista: “Vi rivelo una cosa che non ho mai detto: Dumfries nonostante le chiamate dalla Premier sta molto bene all’Inter e in ottica Mondiale sa che giocare da titolare è fondamentale in ottica Mondiale.“

Denzel Dumfries

Bergomi a Sky Calcio Club parla così: “L’Inter rimane forte, ha perso l’unico che saltava l’uomo e ha messo dentro uno che attacca la profondità. E’ forte, ma manca l’uomo che crea superiorità. Mercato? Devi mettere una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar crea identità come Barella, Bastoni e Lautaro.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG