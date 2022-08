Ancora niente di deciso sul futuro di Skriniar all’Inter: l’ultima parola, in caso arrivasse un’offerta, spetta al presidente Zhang

Rimane ancora avvolto dall’incertezza il futuro di Milan Skriniar all’Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il mercato in entrata sia chiuso, il difensore non è ancora sicuro della sua permanenza.

In caso arrivasse un’offerta irrinunciabile (dai 70 milioni a salire), la decisione finale spetterebbe a Steven Zhang.

L’articolo Inter, Skriniar rimane in bilico: l’ultima parola a Zhang proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG