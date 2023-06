Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese Juve, valida per la 38esima giornata di Serie A

Massimo Ambrosini a DAZN prima di Udinese Juve.

PAROLE – «La partita di Udine assume valore per la Juventus. Allegri in questi mesi si è aggrappato alla questione numerica quando era in difficoltà. Finire bene sì, ma non so cosa potrà succedere nella panchina della Juve».

The post Ambrosini sul futuro di Allegri: «Non so cosa potrà succedere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG