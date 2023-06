Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio del match in casa dell’Udinese

LE PAROLE – «Non è difficile trovare le motivazioni questa sera, ma allo stesso tempo non è facile fare punti qui con l’Udinese. Sono forti, sono una grande squadra e hanno ottenuto risultati importanti con le big qui. Ci siamo allenati bene in settimana, vogliamo qualificarci per l’Europa League».

