Ambrosini va controcorrente sul mercato del Milan, nessun dubbio su Tomori

L’ex centrocampista Massimo Ambrosini gioca in anticipo il big match di oggi pomeriggio e dice la sua sul mercato dei rossoneri.

In vista dell’imminente sfida che terrà gli appassionati di calcio con il fiato sospeso, la partita tra Juventus e Milan, prevista per le 18 di oggi valida per la 21^ giornata della Serie A 2024-25, attira su di sé riflettori e commenti.

A pronunciarsi su questa importante incontro è stato anche Massimo Ambrosini, ex gloria del centrocampo milanista, che ha espresso le sue riflessioni e previsioni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Miglioramenti necessari

L’ex centrocampista milanista ha evidenziato alcuni degli aspetti criticici del Milan, in particolare l’approccio agli incontri che in alcune occasioni non ha rispecchiato le aspettative. La necessità di un avvio di partita più incisivo si fa sentire, specialmente alla luce di prestazioni ritenute insufficienti.

Il cambio in panchina

Il cambio alla guida tecnica del Milan, con Conceicao che prende il posto di Fonseca, ha introdotto nuove dinamiche all’interno della squadra. Ambrosini sottolinea la transizione verso un gioco meno orientato al palleggio e più incentrato sulla pressione e l’aggressività. Tale mutamento, seppur promettente, richiede tempo per essere assimilato appieno dalla squadra, sia in termini di condizione fisica che di predisposizione mentale degli atleti.

Il consiglio

Ambrosini propone inoltre una riflessione sul mercato, suggerendo l’acquisto di un esterno offensivo che possa diversificare le opzioni tattiche del Milan: consiglia un qualcuno in grado di giocare a destra così da permettere a Pulisic di agire al centro.

La questione Tomori

Infine, le voci di mercato che riguardano Tomori e un suo possibile passaggio alla Juventus trovano Ambrosini chiaramente scettico: l’ex giocatore si dichiara decisamente a favore della permanenza del difensore nella rosa milanista, ritenendolo un elemento chiave per la squadra.

Leggi l’articolo completo Ambrosini va controcorrente sul mercato del Milan, nessun dubbio su Tomori, su Notizie Milan.