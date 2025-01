I rossoneri sono attesi dal big match che li vede contrapposti alla squadra di Thiago Motta: vediamo come assistere al match.

Nell’aria di Torino si respira tensione e aspettativa per uno degli scontri più attesi della 21esima giornata di Serie A Enilive.

L’iconico Allianz Stadium si prepara ad ospitare un confronto carico di storia e rivalità: Juventus contro Milan, un classico del calcio italiano che continua a infiammare i cuori dei tifosi di entrambe le fazioni.

Contesto del match

I bianconeri, guidati da Motta, hanno ottenuto la loro tredicesima “X” stagionale, un risultato che evidenzia la solidità difensiva della squadra ma anche una certa difficoltà nel finalizzare le azioni offensive. Dall’altra parte, il Milan di Conceiçao, grazie a una rimonta emozionante, ha portato a casa tre punti preziosi dal Sinigaglia di Como.

Importanza del match

Il confronto diretto all’Allianz Stadium non è solo una questione di prestigio e tradizione; si tratta di una vera e propria battaglia per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Per Juventus e Milan, ogni punto in questo momento della stagione può fare la differenza nella lotta per i primi posti della classifica.

Dettagli sulla partita

La partita tra Juventus e Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà visibile gratis anche a chi non ha l’abbonamento alla piattaforma. Per seguirla in TV, sarà necessario utilizzare una smart TV compatibile con l’app di DAZN, console come PlayStation o Xbox, o dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gli abbonati Sky con il pacchetto “Zona DAZN” potranno invece guardarla anche sul canale 214 di Sky. In streaming, il match sarà accessibile tramite l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, oppure direttamente dal sito ufficiale su computer o notebook.

Leggi l’articolo completo Juventus-Milan: dove vederla in TV e streaming, i dettagli, su Notizie Milan.