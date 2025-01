Conceicao ha trasformato un giocatore: può cambiare il destino del Milan?

Dopo il cambio in panchina avvenuto a fine 2024, la squadra rossonera ha avuto un miglioramento nel rendimento.

In un mondo del calcio dove la continuità è spesso tanto desiderata quanto elusiva, la capacità di un allenatore di rigenerare un talento può fare la differenza tra il perseguimento dell’eccellenza e l’accettazione della mediocrità.

Il Milan sta vedendo un giocatore in particolare alle prese con una ripresa individuale, come riporta l’analisi di Tuttosport.

Scelta decisiva

Alla fine di dicembre il Milan ha conosciuto una svolta significativa con il passaggio da Paulo Fonseca a Conceicao. La decisione di cambiare allenatore è sempre ponderata e mira a rinvigorire una squadra che sembra aver perso la via maestra. Per Rafael Leao, l’effetto di tale scelta è stato immediato e profondo. Giunto al club nel 2019, il giovane portoghese era considerato una delle promesse più luminose del calcio europeo. Grazie al suo apporto, il Milan ha conquistato lo Scudetto nella stagione 2021/2022, con Leao che si è distinto come MVP della Serie A. Tuttavia, le stagioni successive per il talento rossonero non sono state prive di ostacoli.

Rinascita

L’arrivo di Conceicao ha rappresentato un punto di svolta per il numero 10, il quale ha immediatamente mostrato fiducia nel suo nuovo tecnico, vedendo in lui la guida ideale per esprimere pienamente il proprio potenziale. La sua trasformazione è evidente tanto sul campo quanto fuori. Non solo Leao ha iniziato a segnare con maggiore consistenza, ma ha anche adottato un atteggiamento da leader, assumendosi responsabilità e presentandosi come un punto di riferimento sia per i compagni che per i tifosi.

Obiettivi ambiziosi e cammino vincente

La vittoria nella Supercoppa Italiana contro l’Inter dimostra come il Milan di Conceicao abbia rafforzato le proprie ambizioni. Nel breve termine, assicurarsi un posto in Champions League è l’obiettivo dichiarato, ma la visuale è posata anche su traguardi più lontani e prestigiosi. Le prestazioni di Leao, in particolare, suggeriscono che il Milan abbia tutte le carte in regola per riconquistare una posizione di primo piano nel calcio italiano ed europeo. Col suo goal decisivo contro il Como l’ex Lille ha mostrato una freddezza sotto porta che, se mantenuta, potrebbe portare il Milan verso successi ancor più grandi.

