Milan, non solo Joao Felix: Furlani ha incontrato gli agenti di un altro attaccante

I rossoneri non deviano dall’idea di comprare un attaccante in questa sessione di mercato.

Nel frenetico e sempre mutevole mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è una costante fonte di suspense e speculazioni.

Questa volta, i riflettori sono puntati sul Milan che è attualmente alla ricerca di rinforzi in attacco.

L’inglese

Il Milan aveva posato i suoi occhi su Marcus Rashford, talento indiscusso in casa Manchester United. Tuttavia, la trattativa per il calciatore inglese sembra aver subìto un rallentamento, se non un vero e proprio stallo. Con l’interesse crescente di club del calibro di Barcellona e Borussia Dortmund, pronti ad avanzare offerte sostanziose per il giocatore, il sogno di vederlo indossare la maglia rossonera si sta affievolendo. In particolare, il Borussia Dortmund ha ottenuto una significativa liquidità dalla cessione di Donyell Malen all’Aston Villa, rendendolo potenzialmente ancora più competitivo nella corsa al calciatore.

L’alternativa

Di fronte alla complessità di assicurarsi Rashford, il Milan non sembra però rimanere a mani vuote e ha già avviato la ricerca di alternative valide. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome che emerge con forza è quello di Giovanni Reyna, giovane esterno statunitense del 2002 che attualmente milita nelle fila proprio del Borussia Dortmund. Considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, Reyna potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per il fronte offensivo del Milan.

La svolta

Un incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage del giocatore si è svolto mercoledì, gettando le basi per possibili trattative future. La volontà del club di sedersi al tavolo e valutare concretamente questa opzione segnala un chiaro interesse verso il giocatore. Inoltre, qualora Rashford dovesse effettivamente trasferirsi al Borussia Dortmund, ciò potrebbe ampliare le possibilità per il Milan di accaparrarsi Reyna. Resta viva l’opzione Joao Felix anche se quest’ultimo non sembra così convinto di partire in prestito.

