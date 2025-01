I rossoneri hanno virato verso Walker e sono vicini a chiudere; questo vuol dire che non c’è spazio per l’attaccante esterno inglese.

Nel dinamico e sempre imprevedibile mondo del calcio, i club sono costantemente alla ricerca di opportunità per rinforzare la propria rosa, talvolta deviando dai piani iniziali a fronte di occasioni più allettanti o di necessità impellenti.

Questa tensione tra strategia e opportunità è palpabile nelle recenti mosse di mercato del Milan, che ha optato per una svolta inaspettata riguardo le sue scelte di mercato.

Un ingresso strategico

La notizia che in molti non si aspettavano ha riguardato Kyle Walker, difensore di esperienza internazionale, ora sorprendentemente vicino a vestire la maglia rossonera. Questa decisione sembra essere frutto non solo di una valutazione tecnica ma anche di dinamiche di mercato complesse. Il terzino è visto come una risorsa immediatamente impiegabile per rinforzare una difesa che ha mostrato lacune nell’ultima stagione.

La virata

L’arrivo imminente di Walker esclude di fatto l’acquisizione di Marcus Rashford, un giocatore che sembrava essere nei radar del club. Il colpo sembrava veramente alla portata perché il giocatore è veramente destinato a lasciare Manchester a gennaio. I rossoneri sembravano poter battere la concorrenza ma, come riporta TMW, ci sono diversi fattori che hanno spinto il Milan a cambiare obiettivo.

I motivi del cambio

La situazione di Noah Okafor, che era vicino al trasferimento al Lipsia ma è poi rimasto a causa di questioni fisiche, ha giocato un ruolo chiave: Rashford avrebbe preso il suo posto in rosa. Potrebbe aver inciso anche la riluttanza del club inglese a contribuire al pagamento del lauto stipendio percepito dall’inglese.

Leggi l’articolo completo Cosa c’è dietro il rifiuto del Milan di proseguire la trattativa per Rashford, su Notizie Milan.