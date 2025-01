La Juve insiste per Tomori e prova a convincere così il Milan

I bianconeri hanno urgente bisogno di un difensore centrale per via dei tanti infortuni accusati in quel reparto.

Nel dinamico mondo del calcio, le squadre sono costantemente alla ricerca di rinforzi per migliorare le proprie rose e affrontare al meglio le competizioni in corso.

In questo contesto, la Juventus appare molto attiva sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare il proprio reparto difensivo.

L’obiettivo

La Juventus è alla ricerca di un difensore che possa garantire solidità e affidabilità. Uno dei nomi che suscita particolare interesse è quello di Fikayo Tomori, attualmente in forza al Milan. Il talento inglese ha dimostrato di essere un pilastro difensivo di primo livello, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui la Vecchia Signora.

Strategie alternative e nuovi obiettivi

Non è facile convincere i rossoneri per cui la Juventus valuta anche altri profili oltre a quello di Tomori. In particolare, emerge il nome di Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens. Questa pista, seppur interessante, è ancora in una fase preliminare, con la Juventus che non ha ancora avviato contatti formali con il club francese perché considera il rossonero l’obiettivo primario.

La mossa di Giuntoli

Tomori sembra avere le idee chiare sul suo futuro: secondo Sky Sport la sua forte preferenza è quella di rimanere a Milano. Nonostante ciò, la Juventus non demorde e sta elaborando un’offerta che possa convincere il Milan a lasciar partire il giocatore proponendo il riscatto anticipato di Kalulu: questo potrebbe rendere l’offerta più allettante.

