Milan, rivoluzione contro la Juventus? Conceicao pensa ad una svolta inattesa

Manca sempre meno al big match del tardo pomeriggio di oggi: i rossoneri non possono permettersi passi falsi in campionato.

Nel mondo del calcio, ogni partita rappresenta un’opportunità e un banco di prova per atleti e tattiche. Questa è la situazione che si trova ad affrontare il Milan in vista dell’importante incontro con la Juventus.

A causa di una serie di circostanze, fra cui infortuni e squalifiche, ci saranno significativi cambiamenti nella formazione rossonera.

Ritorno atteso

Tammy Abraham ha di fronte a sé un’occasione d’oro. Essere al centro dell’attacco milanista in una partita di così grande rilievo potrebbe rappresentare la svolta per un giocatore alla ricerca di continuità. Le circostanze hanno voluto che, a seguito dell’assenza di Alvaro Morata per squalifica e infortunio, l’inglese potesse riappropriarsi di un ruolo da protagonista nell’economia del gioco del Milan.

Difesa rinnovata

L’assenza di Thiaw porta a una riorganizzazione anche nel reparto difensivo, dove vedremo Emerson Royal, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Theo Hernandez assicurare protezione davanti al portiere Mike Maignan. In particolare, l’inclusione da titolare di Gabbia per la prima volta sotto la guida di Conceiçao è un altro segnale di come le circostanze attuali offrano a tutti i membri della rosa l’opportunità di dimostrare il proprio valore e contribuire attivamente alla causa del Milan.

La rivisitazione

Sarà interessante osservare le scelte tattiche di Conceiçao, che sembrano delineare un Milan dal profilo decisamente robusto per l’incontro con la Juventus: è quanto sostiene il Corriere dello Sport. L’inserimento di Bennacer senza rinunciare a Musah, Fofana e Reijnders, suggerisce una strategia mirata a esprimere forza e dinamicità, seguendo l’esempio della recente e trionfale prestazione a Madrid. Il modulo dovrebbe comunque essere il 4-2-3-1 e l’americano giocherebbe trequartista di destra con Reijnders dietro Abraham.

