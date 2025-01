Walker-Milan: il giornalista avverte

I rossoneri sono vicini ad assicurarsi il capitano dei Citizens in un trasferimento destinato a fare notizia.

In un panorama calcistico in costante evoluzione, i colpi di mercato possono definire le stagioni delle squadre più ambiziose.

Il Milan, a caccia di rinforzi per dare slancio alla propria campagna sia in campionato che in Europa, ha posato gli occhi su una figura straordinaria del calcio inglese, Kyle Walker.

Una nuova avventura

Kyle Walker si appresta a lasciare il Manchester City, squadra con cui ha tracciato un percorso ricco di vittorie, per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A, con il Milan. Il telecronista di Sky Sport Massimo Marianella esprime il suo parere sul giocatore a 360 gradi iniziando col dire che le ragioni dietro questa scelta risiedono in un progetto di rifondazione giovane intrapreso dal City, che vede protagonisti nuovi talenti come Doku e Haaland. Walker, nonostante abbia ampiamente dimostrato il suo valore, appartiene a quella parte della squadra che, avendo già conquistato numerosi titoli, cerca nuovi stimoli e sfide.

Le qualità dell’inglese

Nonostante queste premesse, Kyle Walker non è certo un giocatore giunto al capolinea. Il suo profilo è quello di un atleta estremamente dinamico e fisico, caratteristiche che lo hanno distinto lungo tutta la sua carriera. La sua capacità di interpretare il ruolo di terzino destro, ma anche di adattarsi a giocare sull’out sinistro o come uno dei tre difensori centrali in una difesa a tre, dimostrano una versatilità rara.

L’avviso

Tuttavia, è importante evidenziare i limiti tattici di Walker, che risiedono nella sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo di centrale in una difesa a quattro, una considerazione che Conceiçao e lo staff tecnico del Milan dovranno tener presente nel definire gli schemi tattici della squadra.

