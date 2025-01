Non solo Joao Felix: il Milan pensa anche ad un’altra mossa a sorpresa

Il mercato dei rossoneri è in fermento: i dirigenti puntano nomi altisonanti che non stanno rendendo benissimo nelle rispettive squadre.

Il mondo del calcio è costantemente in movimento, con calciomercato che si accende di voci e trattative che possono cambiare le sorti delle squadre.

Il Milan non è da meno e si trova attualmente alla ricerca di nuove pedine per rafforzare la propria rosa.

La priorità

Il Milan non ha mai nascosto la volontà di potenziare il proprio reparto offensivo. Questa estate, gli sforzi dei dirigenti sembrano concentrarsi sulla ricerca di talenti in grado di apportare qualità e freschezza all’attacco rossonero. Fino a pochi giorni fa, il nome di Marcus Rashford aveva suscitato interesse, tanto da sfociare in un incontro con il fratello e agente del giocatore, ma la possibilità di portare l’inglese in Italia si è complicata a causa della concorrenza e di altre piste esplorate dallo stesso giocatore.

L’interesse per Joao Felix

I rossoneri quindi hanno rivolto lo sguardo verso Joao Felix, talento noto per le sue qualità tecniche, che però nelle ultime stagioni non sta riuscendo a brillare. Attualmente gioca poco nel Chelsea, il Milan vorrebbe prenderlo in prestito ma ci sono diversi incastri da risolvere.

Il nuovo obiettivo

Secondo TBR Football i rossoneri stanno pensando anche a qualche alternativa e nella fattispecie spunta il nome di Christopher Nkunku, un altro profilo di rilievo all’interno della rosa del Chelsea. Il francese sarebbe più convinto di un trasferimento in prestito rispetto al portoghese; l’intenzione del Chelsea però sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo.

