Joao Felix: cosa manca per vederlo al Milan

I rossoneri si fiondano sul portoghese dopo aver capito che arrivare a Rashford non sarebbe stato semplice.

Nell’ambito del calciomercato, gli appassionati e i seguaci del mondo del calcio sono sempre alla ricerca di novità e colpi di scena che possano rivoluzionare la rosa delle proprie squadre del cuore.

In questa cornice di attesa e speranza, il Milan si muove con decisione verso una nuova possibile acquisizione che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo attacco: Joao Felix.

La richiesta

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha espresso un desiderio molto chiaro: portare Joao Felix ai rossoneri. Questa scelta strategica nasce da un’esigenza tecnica precisa e dalla volontà di rafforzare l’assetto offensivo della squadra. La dirigenza del club, conscia dell’importanza di tale richiesta, sta facendo ogni sforzo per realizzare questo trasferimento, che sembra focalizzarsi su una formula di prestito.

Le condizioni

La Gazzetta dello Sport fa luce sullo stato della trattativa. Il Chelsea, squadra attualmente detentrice del cartellino di Joao Felix, può cedere in prestito un solo altro giocatore all’estero, ciò comporta una corsa contro il tempo per il Milan che deve assicurarsi il giocatore prima che i londinesi decidano, eventualmente, di cedere un altro giocatore in prestito.

Strategie e negoziazioni

La strategia del Milan sembra consolidarsi attorno all’idea di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro da esercitare nel 2026. Tuttavia, le trattative sembrano essere tutt’altro che semplici. Il coinvolgimento di Jorge Mendes, procuratore sia di Conceicao che di Joao Felix, è un fattore che potrebbe giocare a favore del Milan, facilitando i contatti e le eventuali trattative.

