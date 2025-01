“Pronto” l’affare con De Laurentiis, il Milan apre alla cessione: contatti avviati, ecco cosa trapela sul possibile trasferimento.

Il mercato di gennaio è un momento cruciale per il Milan, che si muove con grande fermezza per rinnovare la propria rosa. La società rossonera sta monitorando vari profili e portando avanti trattative per rinforzare la squadra. Non mancano le indiscrezioni riguardo possibili colpi di mercato che potrebbero arrivare a sorpresa nei prossimi giorni, alimentando l’attesa tra i tifosi.

Sul fronte campo, il Milan è concentrato sulla trasferta contro la Juventus, una partita che si preannuncia decisiva per la corsa al quarto posto in classifica. La vittoria contro i bianconeri sarebbe fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League e per consolidare la posizione in campionato.

Milan apre alla cessione

Nel frattempo, anche sul mercato, il Milan potrebbe prendere decisioni importanti. Secondo alcune voci, la società starebbe considerando la cessione di uno dei suoi giocatori, dopo i primi contatti esplorativi con De Laurentiis. Si parla infatti già di formula e possibile accordo tra i club.

Contatti avviati

I contatti sarebbero già avviati. L’indiscrezione racconta infatti di un sondaggio esplorativo da parte del club di De Laurentiis con il Milan. La trattativa vera e propria potrebbe decollare a breve. In particolare il Bari è alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il reparto offensivo e offrire una valida alternativa a Moreno Longo, considerando anche le recenti problematiche fisiche che hanno coinvolto Lasagna e Novakovich. In quest’ottica, la società pugliese ha avviato i primi contatti con il Milan per il possibile prestito di Marko Lazetic, giovane talento serbo attualmente in prestito. Il Bari, dunque, ha messo gli occhi su Lazetic per rinforzare l’attacco, ma dovrà valutare attentamente la situazione del giovane serbo, anche in relazione alle sue prestazioni nella stagione in corso. Se l’operazione dovesse andare in porto, Lazetic avrà l’opportunità di mettersi in mostra in una nuova realtà.

La situazione di Lazetic

Lazetic, classe 2004, ha vissuto un anno di prestiti in giro per l’Europa. Nel febbraio 2023 è stato ceduto in prestito all’Altach, dove ha collezionato qualche apparizione. In seguito, nell’agosto dello stesso anno, è stato girato al Fortuna Sittard, prima di essere nuovamente ceduto, questa volta al TSC Backa Topola. La sua esperienza nella prima divisione serba è continuata anche nella stagione corrente. Nonostante la sua giovane età e il talento evidente, Lazetic non ha ancora avuto un impatto significativo con la squadra serba. In 23 presenze complessive fino ad ora, infatti, non ha ancora realizzato né gol né assist, un dato che potrebbe influire sulla sua posizione nel progetto futuro del Milan e sulla sua disponibilità per un altro prestito.

