La Juventus Women ha reso note le date dei prossimi impegni che vedranno protagoniste le bianconere nel precampionato. Nell’ultima settimana di agosto la squadra scenderà in campo per tre amichevole. Di seguito le date e gli orari.

24/8 Trofeo Gamper vs Barcellona (ore 19:00, Stadio Johan Cruyff di Barcellona);

28/8 vs Como Women (ore 19:00, Stadio Ferruccio di Seregno MB);

31/8 vs Brescia (ore 18:00, JTC Vinovo TO) – a porte chiuse

