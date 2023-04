Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato alla vigilia del prossimo match della formazione portoghese

Ruben Amorim ha parlato alla vigilia del match tra Sporting Lisbona ed Arouca, prima sfida dopo il ko contro la Juventus.

LE PAROLE – «Possiamo dimostrare di voler voltare pagina nella partita di domani a partire dal tipo di atteggiamento e da come affronteremo il prossimo avversario, ovvero l’FC Arouca che non perde da sei partite. Sei partite senza perdere, con quattro vittorie e due pareggi, per una squadra che inizia il campionato cercando di stabilizzarsi e si avvicina alle posizioni europee, sono tante partite. Il loro allenatore sta facendo un ottimo lavoro. È una squadra versatile e molto difficile, che ha molta velocità davanti e penso che la strategia passerà da lì. Pertanto, dobbiamo essere molto concentrati, freschi fisicamente e mentalmente. Siamo tornati a Lisbona con buone sensazioni e dobbiamo sfruttarle, sapendo che è una partita completamente diversa da quella con la Juve».

