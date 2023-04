Alberto Lunghi, attaccante dell’Arzignano Valchiampo, ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus Next Gen

Alberto Lunghi, in conferenza, ha parlato alla vigilia del match tra l’Arzignano Valchiampo e la Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Siamo rientrati dalla pausa pasquale convinti e decisi per affrontare al meglio la partita di domani. Se andiamo forte e seguiamo le nostre idee riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto in questo Campionato e riusciremo a toglierci qualche soddisfazione anche in queste ultime due partite. Siamo stati bravi tutti. Giocare sempre dando il cento per cento e andare oltre i nostri limiti in partita e in settimana sono stati i nostri punti di forza. Ma dobbiamo ancora andare forte. La stagione non è finita e abbiamo un obiettivo nuovo da raggiungere».

