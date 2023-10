L’ex difensore Lorenzo Amoruso fa un nome a sorpresa per il futuro della panchina della Juve: ecco che cosa ha detto

Lorenzo Amoruso, a 1 Station Radio, ha parlato di un possibile futuro trasferimento di Vincenzo Italiano alla Juve.

LE PAROLE – «La verità è che Italiano ha delle idee molto importanti. Il futuro di Vincenzo, come detto da Ciccio Baiano, non escludo possa essere anche a Torino. L’unico dubbio è sulla gestione di determinati calciatori. A Firenze, Italiano, allena giocatori che non hanno mai vinto nulla, e che dunque si prestano alla corsa ed alle visioni tattiche del tecnico. Quando sia arriva nelle grandi squadre, però, ci si scontra con la personalità dei campioni».

