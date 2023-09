Amrabat al Manchester United: affare fatto per l’ex obiettivo della Juventus per il centrocampo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è fatta per il trasferimento di Amrabat dalla Fiorentina al Manchester United. Operazione in prestito da 10 milioni con opzione di riscatto a 20.5 più cinque di bonus entro maggio per l’ex obiettivo della Juve.

La Fiorentina, contestualmente, è in chiusura per Maxime Lopez dal Sassuolo.

