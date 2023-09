Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato alla vigilia del match di Serie C contro la Juventus Next Gen. Le dichiarazioni

In conferenza stampa alla vigilia di Pescara Juventus Next Gen, il tecnico Zdenek Zeman ha presentato il match.

ASSENTI – «Sono indisponibili Tommasini, Cangiani e forse Kolaj».

JUVENTUS NEXT GEN – «È una squadra della Juventus, il valore supera i 10 milioni. Noi non ci arriviamo».

MERCATO – «Di Pasquale? Un buon giocatore, con me a Foggia ha fatto bene anche se aveva avuto qualche problema fisico. Ha qualità in campo e fuori dal campo. La mezzala Io il mercato non l’ho fatto, sono contento che la società ha scelto la linea verde, ho 18 giocatori sotto i 23 anni e per me hanno prospettive. Ora bisogna lavorarci per farli crescere. Sul mercato io non ho chiesto niente».

