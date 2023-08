Amrabat Juve, Barone annuncia: «È in vendita». Le dichiarazioni sul centrocampista

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Rapid Vienna.

L’annuncio su Amrabat, nome accostato anche alla Juve.

BARONE – «Amrabat? Sono scelte che stiamo facendo all’interno, Amrabat sta facendo un lavoro particolare ma non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Siamo molto contenti del rendimento di tutta la squadra e se ci sono dei giocatori non contenti che parlino con me e li accontenteremo. Stiamo a vedere il mercato per loro, vedremo se arrivano delle offerte».

