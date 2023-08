A TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato così della Juve di Udine.

DI NAPOLI – «Il primo tempo con l’Udinese mi ha impressionato. Senza coppe la Juventus fa molto paura. Io non toccherei nulla del mercato. Devo essere sincero, però, vedo Vlahovic un po’ triste e, quindi, si potrebbe inserire in un affare molto vantaggioso. Morata a me piace molto».

