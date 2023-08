Paolo Belli: «Questa Juve diverte. Fiducia per lo Scudetto». Le dichiarazioni del noto tifoso

A Radio Cusano Campus, il noto tifoso Paolo Belli ha parlato della nuova Juve di Allegri.

PAOLO BELLI – «Sono felicissimo che siamo partiti col piede giusto, la squadra mi ha divertito tantissimo nelle amichevoli e nella prima del campionato. Scudetto? La fiducia c’è, ma ho visto il Napoli e le altre squadre che sono fortissime. Ci vuole un mix di tante cose: fortuna, preparazione, vince sempre il migliore. Nella mia prima fotografia in fasce, mio padre mi ha avvolto in una bandiera della Juventus e sono rimasto juventino per tutta la vita».

