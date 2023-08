Amrabat Juve, pista ancora viva La decisione della Fiorentina per la partita di Conference League col Rapid Vienna

La Fiorentina ha deciso di non convocare Amrabat per la partita che la Viola giocherà stasera in Conference League contro il Rapid Vienna.

Il centrocampista è al centro di diverse voci di mercato visto l’interesse manifestato da parte della Juve e del Manchester United. A questo punto sembra sempre più plausibile l’addio del marocchino in questi ultimi giorni di mercato. La pista per la Juve resta ancora viva

