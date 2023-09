Amrabat, l’agente ammette: «Ha rifiutato ogni club pur di realizzare il suo sogno». Le parole sull’ex obiettivo della Juve

El Boustati, agente di Amrabat, via social ha dedicato un messaggio al nuovo giocatore del Manchester United, ex obiettivo di mercato della Juve.

LE PAROLE – «Hai fatto un sogno che ti ha visto giocare sotto le luci nel ‘teatro dei sogni’. Hai riposto in me la tua fiducia perché quel sogno diventasse realtà. E da 15 anni facciamo questo viaggio insieme che ti ha visto crescere da ragazzo giovane con un talento grezzo e la passione per il calcio all’uomo che sei oggi, un giocatore di fama mondiale. Dopo le tue prestazioni ai mondiali, il palcoscenico più grande di tutti, tutto il mondo pronunciava il tuo nome. Tutti hanno visto quello che ho sempre saputo, il tuo talento era innegabile. Il mio credo in te non è mai cambiato e anche se questi ultimi tre mesi sono stati difficili, con così tanti ostacoli, hai rifiutato ogni club che ti chiamava perché avevi fiducia che il tuo sogno si sarebbe avverato. Il club!. Ce l’abbiamo fatta fratello, promessa mantenuta, sogno realizzato. Il teatro dei sogni ti aspetta».

The post Amrabat, l’agente ammette: «Ha rifiutato ogni club pur di realizzare il suo sogno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG