Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del caso Negreira in conferenza stampa.

PAROLE – «Caso Negreira Sono preoccupato per questo tema, come è preoccupato tutto il mondo del calcio per una questione così seria. La giustizia sta lavorando su questo e dobbiamo lasciare che faccia il suo corso. Sono in questo mondo da 40 anni e quando accadono questi tipi di problemi preoccupa tutti noi. Spero che la giustizia faccia il suo lavoro e arrivi ad una soluzione».

