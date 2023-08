Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo

PAROLE – «Gabri Veiga in Arabia È chiaro che il calcio arabo offre più soldi di quello europeo. Tutti possono fare quello che vogliono. Le autorità calcistiche internazionali devono valutare attentamente la questione per equilibrare il mercato. Nuovi colpi di mercato per il Real Madrid? Escludo al 100% l’ingaggio di qualsiasi giocatore. Non ci saranno cessioni, siamo tutti concentrati su questa stagione».

