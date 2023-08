Renato Sanches, nuovo centrocampista della Roma, ha rimediato un infortunio muscolare durante l’allenamento odierno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore lo staff medico controllerà le sue condizioni per valutare se potrà essere a disposizione per la prossima partita contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi.

