Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato della possibile convocazione di Benjamin Mendy

PAROLE – «In generale, e su questo non ho mai cambiato opinione, la violenza contro le donne, come tutte le altre forme di violenza del resto, è intollerabile, inaccettabile. Chi lo fa, ovviamente, deve essere combattuto, giudicato e condannato se necessario. Per quanto riguarda Benjamin, mi atterrò ai fatti. Sono state presentate denunce, è stato posto in custodia cautelare, le autorità inglesi hanno indagato, poi è stato dichiarato non colpevole e quindi assolto. Il tribunale dei media lo aveva già condannato ma le decisioni della Corte sono vincolanti per noi e credo che dobbiamo rispettarle, non commentarle. Benjamin non gioca da due anni e ora vuole riannodare il filo della sua carriera a Lorient. Dal momento in cui la Corte lo ha dichiarato non colpevole, non vedo perché non dovrei prenderlo in considerazione .per una convocazione. Il suo ritorno, al momento, non è però un tema di attualità».

