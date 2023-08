Jesper Karlsson, nuova ala sinistra del Bologna, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi rossoblù. Le dichiarazioni

LA MAGLIA – «Ho scelto la numero 10, c’erano altre opzioni ma quando ho visto la dieci.. so che è molto pesante ed ha molta storia. L’ha indossata Baggio, è un giocatore che ammiro, ma ho sentito che si, era la cosa giusta per me. L’AZ ha avuto tanti giocatori molto bravi, il club è molto bravo a farli crescere e poi venderli nelle grandi leghe, sono giocatori forti, che hanno perfomato nei migliori campionati. Si devo confermare che il coraggio è una parte importante per come gioco, mi prendo dei rischi e questo è il modo in cui mi piace giocare a calcio».

IL BOLOGNA – «Ci sono stati tanti rumors su altri club, quanto concreto lo voglio tenere per me, ma quando ho saputo del Bologna sono stato molto contento convinto anche dalla storia del club, l’anno scorso ho visto molte partite, hanno fatto molto bene e giocano un gran bel calcio, mi piace l’allenatore. Ho sentito ottime cose da parte di Svanberg e anche di Beukema che mi hanno parlato benissimo della squadra, sono molto contento. Da quando sono arrivato in Olanda sognavo di arrivare in uno dei top 5 campionati europei, ho lavorato duro per questo e sono contento».

