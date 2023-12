Carlo Ancelotti controcorrente sul tema Superlega rispetto ai propri colleghi: le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, si è espresso sul tema Superlega. Ecco cosa ha detto.

LE PAROLE – «Questa decisone è importante per il calcio. Alcuni club non sono convinti, ma penso possa essere una cosa positiva per tutti. Il fatto che non ci sarà il monopolio sarà positivo. Il tempo dirà se è una buona cosa».

