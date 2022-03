Carlo Ancelotti è euforico dopo il successo sul Psg che vale i quarti di finale di Champions League.

Un grande Real mai sazio di nuovi successi. Nessuna chance per il Psg di Mbappé, che si era illuso con il gol del vantaggio. “Abbiamo costruito l’opportunità dalla sofferenza. Loro palleggiano bene, ma quando si è accesa la luce, non ce n’è stato più per nessuno. Tutto è cambiato con Benzema, grazie alla sua carica. Dopo il suo gol l’atmosfera è cambiata. Nel giro di mezz’ora è stata qualcosa di spettacolare. La tifoseria ha spinto e noi ancora di più”.

La sensazione è che la serata potesse finire soltanto così. L’affermazione dei blancos è stata netta nei protagonisti: Benzema e Modric hanno eclissato Mbappé. Ancelotti si gode il nuovo successo. “Dopo un errore fatto, la partita è finita per loro e iniziata per noi. Benzema ha determinato la partita, niente da dire. In questa vittoria non c’è nessun però, se non che siamo riusciti a risalire dopo un primo tempo difficile. E’ l’attaccante migliore del mondo. C’era bisogno del gol per cambiare l’atmosfera dello stadio, nell’ultima mezz’ora è stata una partita spettacolare, altrimenti non avremmo potuto vincere. I cambi si fanno quando la squadra è stanca, ho tolto Kroos perché non si era allenato. Rodrygo e Camavinga hanno dato qualcosa in più”. Ora diverse big proveranno a contattare Re Carlo, che ha le idee chiare per il futuro. “Il mio futuro è in questo club, giorno per giorno, sono felicissimo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG