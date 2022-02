L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti riconosce i meriti della vittoria al Paris Saint Germain ma annuncia battaglia per il ritorno.

SportMediaset ha chiesto a Carlo Ancelotti le sue impressioni sulla gara di ieri. “La prestazione non è stata buona, al ritorno sarà un’altra gara. Loro hanno meritato di vincerla, Mbappé può creare sempre opportunità. Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla”.

Kylian Mbappe

“Abbiamo creato poco, ma c’è il ritorno. Non siamo arrivati agli attaccanti, abbiamo sofferto dietro. Abbiamo sbagliato tanti passaggi e per questo non abbiamo giocato bene davanti. Dobbiamo fare una partita diversa come intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela“.

