Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha espresso il suo parere sull’Europa League e sulla lotta Scudetto.

Il quotidiano spagnolo As ha intervistato Fabian Ruiz che ha iniziato parlando della partita col Barcellona di Europa League. “La prima cosa è che sarà una partita storica per Maradona. Per i napoletani è un Dio, sentiamo il dolore della città dopo la sua morte e vogliamo rendere omaggio alla squadra che lo ha portato in Europa. Poi devo ammettere che abbiamo ancora il dente avvelenato per il precedente scontro di Champions League. Quel 3-1 della gara di ritorno è stata una punizione troppo severa, vogliamo la rivincita. Il Barcellona è un grande club, ha grandi valori, ma arriviamo con fiducia. Penso che sarà un match alla pari e spero che questa volta il risultato sarà diverso“.

Luciano Spalletti

Sullo Scudetto: “Sappiamo che è complicato, ma siamo una grande squadra e possiamo esserci fino alla fine, lo dimostrano i dati. Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa Italia del 2020, e ci ha lasciato con l’amaro in bocca il fatto di non averlo potuto festeggiare con la nostra gente causa Covid. Non sono nemmeno in grado di immaginare cosa accadrebbe in città se realizzassimo quel sogno. I tifosi se lo meritano”.

