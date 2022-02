L’estremo difensore del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ha mostrato tutta la felicità per la vittoria di ieri elogiando Mbappé.

Al termine di PSG-Real Madrid Sky Sport ha intervistato Gigio Donnarumma. “È uno spettacolo in campo e fuori, un alieno. Abbiamo tanti giocatori bravi che possono risolvere le partite e Mbappé è uno di questi. Siamo contentissimi, era molto importante vincere e abbiamo fatto una bellissima partita. Potevamo fare gol prima ma la palla non voleva entrare, poi ci ha pensato Kylian. Ora godiamoci questa vittoria ma iniziamo a pensare anche ai prossimi impegni tra campionato e Champions League, al ritorno dovremo fare ancora meglio per passare il turno. Il futuro di Kylian? Sono cose sue e deciderà lui cosa fare“.

Gianluigi Donnarumma

Inevitabile poi la domanda riguardante i playoff mondiali da affrontare con la nazionale italiana, l’estremo difensore si è certo di partecipare al mondiale: “Siamo carichi, nella chat di gruppo ci sentiamo sempre e ci mandiamo messaggi ogni giorno. Torneremo sicuramente più forti di prima e andremo al Mondiale“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG