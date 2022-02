L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha ricordato la sua esperienza felice da giocatore della Lazio in vista dell’incontro di Europa League.

Sergio Conceicao domani affronterà la Lazio alla guida del suo Porto; ecco le sue parole nella conferenza stampa della vigilia. “La Lazio per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti rappresenta tanto per me, conservo ricordi bellissimi a Roma e per il club provo grande affetto. Questo però, non conta per la partita di domani“.

Maurizio Sarri

“Sarà una partita estremamente difficile per noi e per la Lazio, ma faremo di tutto per vincere. Dobbiamo tirare fuori il miglior Porto a livello europeo. I pericoli che possono venire dalla Lazio hanno a che fare con il nostro modo di stare in campo. Felipe Anderson ha una qualità incredibile. Il suo grosso problema è a livello emotivo. Gli manca un po’ di fiducia. Il tutto è dovuto all’essere una brava persona, credo”.

